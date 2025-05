Final da Taça de Portugal foi o programa de televisão mais visto deste ano

A final da Taça de Portugal, disputada no domingo entre o Benfica e o Sporting, que deu vitória ao último, foi o programa de televisão mais visto deste ano, de acordo com a análise da Universal McCann.

"Vinte e nove anos depois da última final no Jamor, os dois 'grandes' de Lisboa voltaram a encontrar-se na final" e, desta vez, "a vitória sorriu aos leões que conseguiram assim conquistar a tão desejada dobradinha que lhes escapava há 23 anos", começa por referir a Universal McCann (UM), na sua análise de audiências.

Habitualmente, "a final da Taça de Portugal verifica bons níveis de audiência, sendo um dos programas mais vistos do ano", mas no domingo registou-se "um crescimento dos níveis de audiência, tendo sido a final mais vista dos últimos nove anos".

Aliás, "a final da Taça de Portugal fez com que a RTP1 tivesse os dois programas mais vistos do dia".

Na primeira posição "ficou a final com uma audiência média de 2 milhões e 505 mil telespetadores, o que correspondeu a um 'share' de 56,2%", seguida do "pós jogo com a entrega da Taça, que contou com uma audiência média de 2 milhões e 90 mil telespetadores, a que correspondeu um 'share' de 42,5%", refere a UM.

Perante isto, a RTP1 "foi o canal mais visto do dia" com um 'share' de 22,7% (+12,6 pontos percentuais vs. o último domingo).

"A RTP1 não registava um dia com o 'share' tão elevado desde 01 de julho de 2024, dia em que registou um 'share' de 27,7% devido à transmissão do jogo de Portugal x Eslovénia a contar para os oitavos de final do Euro 2024".

No total dia, a SIC ficou na segunda posição, com um 'share' de 12,5%, seguida da TVI que verificou um 'share' de 10,8%.

"Relativamente ao perfil de telespetadores que assistiram à final através da RTP1, este foi mais masculino e mais velho (+45 anos)", conclui a Universal McCann.

O Sporting venceu o Benfica por 3-1.