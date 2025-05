Madeira Classic Car Revival 2025 já concentra atenções no Funchal, veja o vídeo

É já este fim-de-semana que se realiza a 12.ª edição do Madeira Classic Car Revival (MCCR), evento integrado no programa da Festa da Flor 2025 e, uma vez mais, organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM).

O evento decorre esta sexta-feira, entre as 18 e as 22 horas, sábado entre as 10 e as 22 horas, e domingo, entre as 10 e as 19 horas, na Praça do Povo e ainda no espaço em frente à Assembleia Legislativa da Madeira.

O Madeira Classic Car Revival volta a ter o Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, como o maior apoiante e é organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, contando com o envolvimento dos diferentes grupos e clubes monomarcas existentes na Região.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 10h30, o Madeira Classic Revival.