Mais de uma centena celebra festa do vizinho na Quinta Falcão

Mais de uma centena de moradores de vários complexos habitacionais do Município do Funchal participaram, hoje, na festa do vizinho. Um evento, que se realiza há quase duas décadas, no Bairro da Quinta Falcão IV.

Esta iniciativa, organizado pela empresa municipal Sociohabitafunchal, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, é já uma tradição que envolve os moradores deste conjunto habitacional, onde residem cerca de 50 famílias.

“Este é um momento de partilha e proximidade entre os nossos inquilinos e a nossa equipa da sociohabitafunchal, onde todos, de igual forma, têm oportunidade de colaborar e partilhar um pouco de si, na realização desta grande festa”, destacou a vereadora Helena Leal, presente na ocasião.

Este evento está inserido no âmbito do Dia Mundial dos Vizinhos, que se celebra a 27 de Maio e pretende "promover o convívio, a partilha e o espírito de comunidade".