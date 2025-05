Governo muda administração da SDM

Num comunicado conjunto assinado por dois dos três membros da Administração Executiva da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), entidade que gere o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), mais precisamente Roy Garibaldi e Filipe Teixeira, acabam de anunciar que deixam os cargos de presidente e vice-presidente.

Foto DR/SDM

Ambos os gestores, que tinham transitado da administração anterior, quando a SDM era maioritariamente privada (Grupo Pestana detinha a maioria das acções), anunciam agora que "no seguimento do processo de estatização da empresa, iniciado em 2021, cessaremos funções no Conselho de Administração da SDM a partir do próximo mês de Junho".

Num parágrafo mais extenso, ainda que pouco explicativo, Roy Garibaldi e Filipe Teixeira contam que "tendo procurado preservar o legado que nos foi transmitido bem como os princípios e valores que desde sempre nortearam a gestão da empresa, prevalecemo-nos desta oportunidade de agradecer a confiança que em nós foi depositada e desejar os melhores auspícios ao novo Conselho de Administração, na certeza de que os seus membros terão a experiência, o conhecimento e o know-how necessários para gerir uma realidade ímpar no País e estratégica na Região, como é o caso do Centro Internacional de Negócios da Madeira", concluem.

Quanto a João Machado, foi director regional do Orçamento e Contabilidade Pública, director regional dos Assuntos Fiscais e director regional da Autoridade Tributária, é precisamente o mais novo (desde 2017) na empresa pública detida integralmente pelo Governo Regional da Madeira, mas que até 2021 era de gestão privada com participação pública.

A SDM foi criada em 1984, faz este ano 41 anos e gere os actuais três ramos do CINM: a Zona Franca Industrial da Madeira, no Caniçal, o Registo Internacional de Navios da Madeira – MAR e os Serviços internacionais. Roy Garibaldi, que entrou na SDM há mais de 34 anos, assumiu a liderança da empresa pública desde 27 de Maio de 2021, em substituição de Paulo Prada. Filipe Teixeira também está na empresa há quase 32 anos (desde Junho de 1993).

Recorde-se que o novo secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, é quem tem a tutela da SDM e é a quem caberá a nomeação da nova administração, nomes esses que ainda não são conhecidos. João Machado, que da equipa de gestão máxima da SDM, é o único que não assina o comunicado, pode muito bem vir a ser nomeado novo presidente da SDM.