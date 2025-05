IHM assinala Dia Mundial do Vizinho com programa variado de 22 a 30 de Maio

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira assinala, a partir de quinta-feira, 22 de Maio, e até dia 30, o Dia Mundial do Vizinho, em diversos conjuntos habitacionais (Nogueira, Torre – Machico, Santa Luzia, São Gonçalo, Comandante Camacho de Freitas, Santo Amaro, Ribeiro Real, Ribeira Grande, Hospital, Nazaré e Curral das Freiras).

No total, com esta iniciativa estima-se a participação de 1.700 residentes nos conjuntos habitacionais sob gestão da IHM, entre os quais crianças, jovens, adultos e idosos.

Estas celebrações visam estimular as relações interpessoais, promover a coesão social, combater o isolamento e fomentar melhorias nas relações de vizinhança dos moradores dos vários conjuntos habitacionais, estimulando valores como a solidariedade, partilha e trabalho em equipa. IHM

Em parceria com cerca de duas dezenas de entidades, a IHM dinamiza, em vários concelhos da Região, actividades variadas e momentos de animação musical, que resultam da colaboração entre os próprios moradores.

A festa de encerramento está agendada para dia 30 de Maio, na Nazaré, mais propriamente no campo de jogos interior, paralelo à Rua da Austrália, e arranca às 18h30. Do programa constam várias actuações musicais, dança e concerto do grupo Vasco Freitas & Galáxia.

Programa por Bairros Sociais:

- 22/05/2024: Bairro do Hospital, junto ao coreto (19h30)

- 24/05/2024: Conjunto Habitacional da Achada, Curral das Freiras (13 horas)

- 27/05/2025: Polo Comunitário da Torre, Machico (13 horas)

- 27/05/2025: Jardim interno do Complexo Habitacional de Santa Luzia (15 horas)

- 27/05/2025: Bairro de São Gonçalo II (19h30)

- 28/05/2025: Bairro da Nogueira, espaço anexo à sede do projecto Renascer@Nogueira (13 horas)

- 29/05/2025: Polo Comunitário da Comandante Camacho de Freitas (13 horas)

- 29/05/2025: Polo Comunitário de Santo Amaro (15h30)

-29/05/2025: Campo de Jogos do Bairro da Ribeira Grande (19h30)

- 29/05/2025: Campo de Jogos do Conjunto Habitacional do Ribeiro Real (19 horas)

- 30/05/2025: Festa de Encerramento, Campo de Jogos interior da Nazaré (18h30)