Começa hoje a 13.ª Feira do Livro de Machico

O Largo da Praça, em Machico, acolhe a 13.ª edição da Feira do Livro - Francisco Álvares de Nóbrega, entre os dias 22 e 25 de Maio.

A programação conta com o lançamento de algumas obras por parte da autarquia, nomeadamente os 'Herdeiros do Património', os catálogos das exposições 'Pinceladas de Liberdade' e 'Escultura', o livro 'Escolas que se abraçam' e ainda 'Memória e Identidade de um Povo que cumpriu Abril, Ribeira Seca - Machico'.

Nestes dois primeiros dias, a feira será dedicada às crianças das escolas do concelho, onde as apresentações e lançamentos que irão decorrer possuem um forte cariz infantojuvenil.

Consulte o programa:

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º12;

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

09h30 às 13h00 - 4ª edição Construir Pontes no Pestana Casino Park;

11h30 às 16h00 - Durante esta semana, decorre pela primeira vez no Funchal, a ‘Semana da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento’, uma iniciativa que contará com diversos eventos distribuídos por vários espaços da cidade.

15h00 às 17h00 - 'Feira do Mar' promovida pelo MARE-Madeira/ARDITI/UMa na Estação Biológica Marinha do Funchal;

17h00 - Tertúlia subordinada ao tema 'Saúde Mental na Adolescência: Desafios Atuais na RAM' no Centro Comercial Plaza Madeira

18h30- A obra 'Vinha Draco Vinho' de Adonis Galvão estará em exposição no Forum Madeira, no âmbito do projecto 'Forum, Local, o Art in Forum', a partir de hoje, com a inauguração a acontecer pelas 18h30. A obra evoca o dragoeiro, árvore milenar e símbolo da Ilha da Madeira.

19h30 - A Loja do Vinho promove esta quinta-feira, às 19h30, um jantar vínico vicentino no restaurante Il Vivaldi.

21h00 - O Savoy Palace, da colecção Savoy Signature, será palco de um concerto do Ensemble XXI, uma das orquestras de cordas da Orquestra Clássica da Madeira hoje.

Principais acontecimentos registados no dia 22 de Maio, Dia Internacional da Diversidade Biológica, Dia do Autor Português e Dia do Abraço:

1813 - Nasce o compositor alemão Wilhelm Richard Wagner, estão entre as suas obras principais O Holandês Voador (1843),Tannhäuser (1845), Lohengrin (1850), Tristão e Isolda (1865), Parsifal (1882) e sua grande tetralogia, O Anel do Nibelungo (1869-1876).

1939 - Alemanha, de Hitler, e Itália, de Mussolini, assinam o Pacto de Amizade e Aliança, Pacto de Aço, uma aliança militar que estabelece apoio defensivo mútuo.

1945 - João Rebelo torna-se no primeiro português a vencer uma etapa na Volta a Espanha, a 13.ª da quinta edição da corrida (San Sebastián-Bilbau). Dois dias depois vence a quinta etapa (Santander-Reinosa).

1991 - Mil dias após o incêndio na madrugada de 25 de agosto de 1988, começam as obras de reconstrução do Chiado, em Lisboa.

2001 - O ministro da Justiça, António Costa, apresenta um novo sistema para controlar presos que aguardam julgamento em regime domiciliar, o uso de pulseiras eletrónicas.

2007 - O Parlamento Europeu aprova o programa "Daphne III", que prevê um investimento de 116,85 milhões de euros até 2013 na prevenção e combate à violência, pública e privada, contra crianças, jovens e mulheres.

2008 - Mais de 30 ativistas da organização ecologista Greenpeace assaltam de forma pacífica as instalações da empresa de armamento espanhola Expal, em Madrid, Espanha, reclamando a proibição da produção, utilização e comercialização de bombas de fragmentação.

2009 - Uma mulher de 66 anos com cancro terminal torna-se a primeira pessoa a morrer ao abrigo da nova lei sobre suicídio assistido do estado de Washington, Estados Unidos.

2010 - José Mourinho vence a Liga dos Campeões ao serviço do Inter de Milão, ao bater na final o Bayern Munique por 2-0, em Madrid.

2017 - Pelo menos 22 pessoas morrem e 59 ficam feridas numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, no final de um concerto da cantora Ariana Grande. No dia seguinte, o grupo extremista Estado Islâmico reivindica o atentado.

2020 - Covid-19: O Brasil supera a Rússia no número total de casos confirmados de covid-19, atingindo os 330.890, atrás apenas dos EUA, com mais de 1,6 milhão de casos de infeção.

Pensamento do dia