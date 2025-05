Porto Moniz no topo do ranking das "mais populares pequenas cidades portuguesas"

Apesar do claro erro de identificação e de classificação, Porto Moniz é a localidade, que no caso é uma vila, no topo do ranking das "mais populares pequenas cidades portuguesas", elaborado pela Holidu. O portal de viagens elaborou uma lista de 25 cidades e vilas com menos de 30 mil habitantes em território nacional e a vila nortenha da ilha da Madeira obteve a maior pontuação.

Com um volume muito superior de pesquisas online face à 'concorrência', Porto Moniz destaca-se claramente em primeiro lugar, tornando-se "a principal cidade pequena de Portugal, contando com 61.530 pesquisas no Google", refere. "Para os entusiastas da aventura, a região oferece acesso a trilhos e caminhos, perfeitos para apreciar a beleza natural da área com a família. Os apreciadores de gastronomia podem deliciar-se com os pratos locais, que mostram os sabores e tradição da cozinha portuguesa. Além disto, o património cultural da cidade inclui museus e galerias que permitem aos visitantes conhecer a sua história", escreve-se na apreciação.

Ainda que careça de efectividade, uma vez que, como se vê no quadro, colocam o Porto Moniz no distrito do Seixal... Na lista do top-5 seguem-se Monchique, Mirandela, Castro Daire e Seia.

Foto Holidu

"A classificação foi elaborada pela Holidu com base nos dados do instituto nacional de estatística. Foram consideradas as cidades e vilas portuguesas com um número inferior de 30 mil habitantes. As classificações foram elaboradas a partir do número médio de pesquisas mensais no Google (2024) apenas para estas cidades (apenas o nome da cidade) e depois acompanhadas dos termos 'restaurantes', 'férias' e 'festas'. O volume total de pesquisas mensais para cada cidade determina a classificação final", explica o portal. E justifica este ranking: "A classificação tem por objetivo determinar as tendências de pesquisa dos portugueses, a fim de identificar os seus interesses em termos de desejos de viagem. Os dados foram recolhidos em Maio de 2025."