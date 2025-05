Exposição 'A Invisível Esclerose Múltipla' para ver no Porto Moniz

Na próxima segunda-feira, 26 de Maio, pelas 11 horas, será inaugurada a exposição 'A Invisível Esclerose Múltipla', no Edifício da Câmara Municipal do Porto Moniz. A Associação da Madeira da Esclerose Múltipla, contando com o apoio da autarquia, apresenta sintomas mais comuns de quem tem uma doenças que muitas vezes não se vê.

A mostra permitirá descobrir 12 dos sintomas mais comuns da esclerose múltipla, que passam despercebidas ao cidadão comum. "Se alguns sintomas são possíveis de controlar e atenuar, outros provocam grandes limitações na vida do doente e prejudicam a sua qualidade de vida. Variáveis, imprevisíveis e muitas vezes invisíveis, os sintomas da EM colocam grandes desafios ao doente, especialmente quando este necessita que quem o rodeia compreenda o que está a sentir", refere nota enviada.

A exposição, de entrada livre, ficará patente até ao dia 6 de Junho, no horário normal de funcionamento da Câmara Municipal do Porto Moniz.