PSP sem suspeitos no caso do furto do ouro das saloias do Porto Moniz

Não existe, para já, nenhum suspeito no caso do furto do ouro das saloias do Porto Moniz.

Segundo o DIÁRIO apurou, várias testemunhas serão inquiridas, uma vez que não há indicação da data exacta do dia em que ocorreu este furto.

A Polícia de Segurança Pública continua assim a investigar este caso que, tal como o DIÁRIO noticiou em primeira mão, está a causar bastante inquietação na Santa do Porto Moniz, depois das coroas das saloias não terem saído à rua no Espírito Santo.

À RTP-Madeira o Bispo do Funchal referiu que aguarda agora que a Polícia encontre o autor do furto. “Espero que quem tiver desviado o ouro saiba que desviou uma coisa sagrada porque se trata de um voto que as pessoas fizeram. Assim, não enfrentará só a justiça humana, mas também a justiça divina”, disse Nuno Brás.

A postura do padre desta paróquia tem gerado bastante descontentamento, pois o seu silêncio é para muitos o que mais pesa.

O DIÁRIO continua a tentar entrar em contacto com o padre António Paulo, mas até ao momento sem sucesso.