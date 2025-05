Miguel Oliveira eleito presidente da Associação de Estudantes da 'Jaime Moniz'

Miguel Barata Oliveira é o presidente da Associação de Estudantes (AE) da Escola Secundária Jaime Moniz. O escrutínio aconteceu na passada quinta-feira, tendo a única lista candidata obtido a adesão de três centenas de estudantes.

A Escola Secundária Jaime Moniz retoma assim a tradição de contar com o contributo da AE, estimulando a democracia participativa estudantil com jovens entusiasmados com a vida escolar e com o sonho de contribuir para a construção de uma escola do conhecimento, alinhada com os desafios da época contemporânea, plural e inclusiva. Escola Secundária Jaime Moniz

A lista que compõe a direcção da AE é formada por jovens entre os 16 e 17 anos de idade. O presidente, Miguel Oliveira, tem 17 anos de idade, faz parte da turma 40 do 11.º ano de escolaridade, curso de Humanidades, e pretende seguir o curso de Direito. Também a vice-presidente, Mariana da Fonte, com 16 anos, da mesma turma, sonha com o mesmo curso para enveredar pela magistratura.

Além do presidente e vice-presidente, a direcção é constituída por Matilde Alcântara, tesoureira, Daniela Gouveia, secretária, Paulo Santo, vogal, e Diana Luís, suplente.

Ana Matilde Abreu é a presidente da Assembleia Geral com Ana Margarida Jardim, como vice-presidente, e Maria Miguel Azevedo, como secretária.

Plano de acção

"Jovens, dinâmicos e sonhadores", assim se perfilam os membros da AE. Concorreram ao desafio para “dar voz aos alunos”, na defesa de uma escola plural e participativa. Integram a lista elementos dos vários cursos, com visões distintas, de molde a reunir as diferentes sensibilidades que existem na vida escolar e dar-lhes voz.

Os jovens contaram com o apoio e orientação da escola, nomeadamente através do docente de matemática, Nuno Regada, a quem agradecem o contributo, e pretendem colaborar com a construção de uma escola inclusiva, focada nas necessidades do aluno e como espaço de realização dos sonhos de cada estudante.

A mobilização já teve o seu início no ano anterior e as vontade forma sendo congregadas no sentido de voltar a dotar uma escola que é uma referência incontornável no panorama da educação regional e nacional com uma AE proativa, alinhada com as modernas tendências da escola e ao serviço de todos. No plano de acção sufragado pelos estudantes, os objectivos primordiais visam dar voz ativa aos alunos nas decisões da escola e aproximar a direcção da AE. Como medidas a tomar, destacam-se a criação de uma caixa de ideias para colher as sugestões dos estudantes, bem como a divulgação das decisões e ações através das redes sociais e cartazes. Contribuir para a melhoria da escola é outro pilar de intervenção, tornando o ambiente escolar mais agradável, inclusivo e funcional, com propostas à direção e melhoria das infraestruturas e propostas de sustentabilidade. Escola Secundária Jaime Moniz

A cultura, o desporto e o entretenimento fazem parte dos propósitos da AE, nomeadamente através da promoção de actividades extracurriculares e de momentos de descontração, com realização de uma Semana Cultural para afirmação dos talentos, bem como a realização de actividades desportivas.