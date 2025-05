Dinarte Nunes confirmado como candidato do PSD à Câmara do Porto Moniz

Está decidido: Dinarte Nunes será o cabeça-de-lista do PSD-M à Câmara Municipal do Porto Moniz nas próximas eleições autárquicas. Segundo apurou o DIÁRIO, a confirmação foi formalizada esta manhã, numa conversa tida entre o próprio Dinarte e o presidente do PSD-M, Miguel Albuquerque, selando um entendimento há muito em construção. De resto, Valter Correia já comunicou ao grupo da concelhia.

Com um percurso conhecido na política local, onde chegou a exercer funções como vereador sem pelouro, Dinarte Nunes vê agora aberta a janela de oportunidade para liderar um projecto autárquico ambicioso. O objectivo é claro: recuperar para os social-democratas um município que está há 12 anos sob gestão do PS-M, com Emanuel Câmara ao leme. O desafio passa por destronar uma estrutura bem instalada, numa das poucas câmaras da Região onde o PSD não tem tido expressão executiva nos últimos anos.

A escolha de Dinarte é vista como estratégica. Com forte enraizamento local, experiência política acumulada e boa aceitação junto de várias franjas do eleitorado, o agora candidato surge como figura de consenso dentro do partido. A sua disponibilidade para avançar nesta fase também reflete uma leitura clara de que há um ciclo que se aproxima do fim e que o Porto Moniz pode estar pronto para uma viragem política.

A oficialização do nome de Dinarte Nunes abre agora caminho à constituição da equipa que o acompanhará na corrida autárquica, num concelho onde a disputa promete ser renhida. Ao fechar esta aposta com antecedência, o PSD pretende ganhar tempo, mobilizar as bases e conquistar o eleitorado com uma proposta sólida e credível.