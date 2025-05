O ouro das saloias pertencente à paróquia da freguesia do Porto Moniz, furtado por altura das celebrações do Dia do Espírito Santo, já foi encontrado e será devolvido à comunidade paroquial, confirmou o DIÁRIO junto de fonte próxima do processo.

As peças, de grande valor simbólico e religioso, foram descobertas esta quinta-feira na freguesia dos Canhas, no concelho da Ponta do Sol, cuidadosamente depositadas sobre um muro. O ouro foi recolhido para ser restituído à paróquia de Santa, no Porto Moniz, de onde havia desaparecido em circunstâncias que permanecem por esclarecer.

O furto, que terá ocorrido antes do dia 15 de Maio, gerou profunda consternação entre os fiéis da freguesia nortenha e na própria Diocese do Funchal. O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, manifestou-se publicamente sobre o sucedido, sublinhando a gravidade do acto e defendendo que os responsáveis devem ser identificados e levados à justiça.

O desaparecimento das tradicionais coroas das saloias foi notado no próprio dia da solenidade, causando perplexidade entre os paroquianos, que estranharam a ausência das peças na habitual procissão do Espírito Santo.

Ouro e queixas eleitorais agitam manhã na Santa Na freguesia da Santa, no concelho do Porto Moniz, o dia de eleições legislativas regionais amanheceu com mais conversa sobre o desaparecimento do ouro das coroas das Saloias do que propriamente sobre programas partidários. O episódio, que envolveu peças simbólicas usadas pelas crianças nas visitas do Espírito Santo, continua a alimentar murmúrios e indignação entre a população, num misto de incredulidade e resignação. O caso está sob investigação policial e, apesar do silêncio do pároco, o Bispo do Funchal já confirmou a perda do valioso espólio, sublinhando que espera que os bens possam ser recuperados.

As paróquias do concelho do Porto Moniz são actualmente confiadas ao cuidado pastoral do padre António Paulo, cuja ausência de declarações sobre o caso tem gerado algum desconforto junto da comunidade local. Apesar das diligências efectuadas, não foi possível obter um comentário do sacerdote.