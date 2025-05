Encontro Anual dos Antigos Nadadores – Luís Edmiro Silva realiza-se a 7 de Junho no Funchal

No próximo sábado, 7 de Junho, entre as 16h30 e as 17h35, o Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal será palco do Encontro Anual dos Antigos Nadadores – Luís Edmiro Silva, uma iniciativa organizada por este clube e pela Associação de Natação da Madeira.

"Mais do que uma competição, este é um momento de reencontro entre antigos nadadores que marcaram várias gerações da natação regional. Este ano, o encontro presta homenagem a Luís Edmiro Silva, ex-nadador e atleta master com um percurso notável, que faleceu tragicamente no mar. O seu nome passa agora a estar associado à única prova exclusiva de masters no calendário regional", esclarece o Clube Naval do Funchal.

A prova será disputada em natação pura nas seguintes categorias: Masters I (dos 25 aos 34 anos), Masters II (dos 35 aos 44 anos), Masters III (dos 45 aos 54 anos), Masters IV (dos 55 aos 64 anos), Masters V (dos 65 aos 74 anos) e Masters VI (mais de 75 anos).

No final da sessão, haverá ainda tempo para um momento de convívio entre todos os participantes.