Funchal arranca com ciclo de debates do Encontro Semeadores

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu, esta manhã, a abertura do ciclo de debates do Encontro Semeadores, evento promovido pela Câmara Municipal do Funchal, com financiamento da Direcção-Geral das Artes, no âmbito da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC).

Sob o tema 'O papel de museus e instituições na (re)criação de dinâmicas identitárias', o primeiro debate reuniu agentes culturais de diferentes regiões ultraperiféricas - da Madeira aos Açores e Canárias - numa conversa inspiradora sobre práticas artísticas a partir da periferia. A sessão contou com a participação de Ana Salgueiro, Ana Nolasco, João Paulo Constância, Nestor Morales e Sofia Carolina Botelho, com moderação de Martinho Mendes.

O Encontro Semeadores decorre até sábado com uma programação vasta e gratuita que inclui oficinas artísticas, exposições, visitas de reconhecimento do território, encontros paralelos e momentos de celebração cultural, promovendo redes de colaboração e uma reflexão crítica sobre criação artística situada, acessibilidade e participação cidadã.

Todas as actividades são gratuitas, mediante inscrição em: cultura.funchal.pt/semeadores.

O projecto Semeadores é coordenado pela Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Cultura, com articulação entre o Museu Henrique e Francisco Franco, a Capela da Boa Viagem, o Mira Forum (Porto), o Museu Côa Parque (Guarda) e o Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas (Açores).