Workshop Oficina de Circo entre 2 a 6 de Junho no Funchal

A companhia Dançando com a Diferença vai promover, entre os dias 2 e 6 de Junho, um workshop denominado 'Oficina de Circo – Corpos em (des)equilíbrio', que vai decorrer no estúdio da Companhia, localizado no Armazém do Mercado, Rua do Hospital Velho, 28. Será ministrado por Alan Sencades, artista de circo natural de Pernambuco, Brasil, formando INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo com especialização em roda cyr.

O objectivo desta formação, de acordo com nota à imprensa, é "introduzir algumas noções acrobáticas, nas formas de acrobacia de solo e acrobacia aérea". Está aberto ao público em geral, mas carece de inscrição prévia. "O intuito é também dar espaço às experimentações dos corpos com os aparelhos de circo, nomeadamente o tecido e a roda cyr. Esta é uma formação para todos, procurando as competências individuais dentro do grupo, adaptando os exercícios às capacidades físicas e intelectuais de cada um", indica a mesma nota.

Para se inscrever (custo de 20 €), basta enviar um e-mail para [email protected] ou contactar o número 927 069 966.