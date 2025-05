Presidente da FIFA admite Cristiano Ronaldo no Campeonato do Mundo de Clubes

Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), admite a possibilidade de Cristiano Ronaldo, em fim de contrato com o Al Nassr, jogar no Campeonato do Mundo de Clubes, competição que decorre nos Estados Unidos entre 14 de Junho e 13 de Julho.

“O Ronaldo pode jogar por uma das equipas no Mundial de Clubes. Há conversas com alguns clubes. Se algum clube estiver a ver e quiser Ronaldo para o Mundial de Clubes... quem sabe? Faltam algumas semanas, vai ser divertido (risos)”, revelou Gianni Infantino, em conversa com o youtuber Speed.

O presidente da FIFA foi ainda questionado sobre quem prefere: Ronaldo ou Messi.

“São dois grandes jogadores. Se és português estás pelo Ronaldo, se és argentino estás pelo Messi. Como adepto do futebol queres ver os dois. Gostava de ver os dois juntos. Imagina os dois na mesma equipa... Seria especial”, atirou.