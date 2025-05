Dia Aberto na 'Cristóvão Colombo' "superou expectativas"

A Escola Profissional Cristóvão Colombo abriu as suas portas à comunidade no dias 28, 29 e 30 de abril, com a realização do já tradicional Dia Aberto, que este ano superou as expectativas em número de visitantes e atividades.

O evento teve como objetivo apresentar aos futuros alunos, pais e parceiros da comunidade educativa os cursos profissionais oferecidos pela instituição, bem como demonstrar o trabalho desenvolvido pelos estudantes ao longo do ano letivo, refere aquele estabelecimento de ensino, numa nota à imprensa.

Assim, ao longo do dia, os visitantes puderam participar em oficinas interativas, demonstrações práticas e apresentações de projetos realizados nas áreas de Programador/ de Informática, Auxiliar de Saúde, Design de Comunicação Gráfica e Desenho Digital 3 D.

"Foi uma excelente oportunidade para mostrarmos o nosso trabalho e promovermos o ensino profissional como uma escolha de futuro. Já os alunos destacaram o orgulho em poder partilhar as suas aprendizagens: Preparamos tudo com muito empenho e foi gratificante ver o interesse do público." Escola Profissional

O evento contou visitas guiadas às instalações, exposições temáticas e momentos de convívio entre alunos, professores e visitantes. Representantes de empresas locais também estiveram presentes, reforçando a ligação da escola com o tecido empresarial da região.

No final, o Dia Aberto da Escola Profissional Cristóvão Colombo "voltou a afirmar-se como um momento-chave de aproximação entre a escola e a comunidade, conclui.