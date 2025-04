Escola 'Gonçalves Zarco' lamenta morte de aluna

Numa publicação deixada na rede social Facebook, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da aluna de 12 anos. "É com enorme tristeza e profundo pesar que lamentamos o falecimento da nossa estimada aluna".

Como avançado na edição desta quarta-feira, a Polícia está a investigar as circunstâncias em que foi encontrada morta uma menina pré-adolescente, no concelho do Funchal, num quadro trágico, sem sinais de crime.

O DIÁRIO, para salvaguardar a identidade da menor, assim como da sua família, decidiu não colocar o nome nem a escola que a criança frequentava. Todavia, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco decidiu fazê-lo.

"Nunca estamos preparados para a perda de alguém, muito menos tão jovem, pelo que, neste momento de dor, a nossa escola e toda a sua comunidade endereça à família, amigos e colegas as mais sentidas condolências", refere.