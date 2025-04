Escola Profissional Cristóvão Colombo promove Dia Aberto

A Escola Profissional Cristóvão Colombo vai promover , entre os dias 28 e 30 de Abril, mais uma edição do Dia Aberto.

A iniciativa, a decorrer entre as 9h30 e as 17h30, tem como objectivo abrir as portas da instituição de ensino, localizada na Rua dos Aranhas, nº100, a toda a comunidade, sendo esta uma oportunidade única para alunos, pais e outros interessados conhecerem de perto as potencialidades dos cursos de Design de Comunicação Gráfica, Desenho Digital 3D, Auxiliar de Saúde e Programador de Informática.

Durante o dia, os visitantes poderão explorar as instalações, conversar com professores qualificados e alunos, além de participar em demonstrações práticas e actividades interactivas. A iniciativa, que já vem sendo realizada há décadas, pretende mostrar as possíveis saídas profissionais com os cursos oferecidos pela EPCC.

Para já, está confirmada a visita de cerca de 200 alunos das várias escolas da Região.