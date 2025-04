Meia dúzia de golos, no empate entre 'Barça' e Inter, deixa tudo em aberto

O choque de 'colossos' de hoje à noite na Catalunha não desiludiu, com FC Barcelona e Inter Milão a garantirem um grande espetáculo no empate 3-3, que leva o desenlace da meia-final da Liga dos Campeões para Itália.

A primeira mão das 'meias' entre o líder da Liga espanhola e o campeão italiano, dois dos clubes de maior historial europeu, rendeu uma meia dúzia de golos, repartidos, a premiar o claro domínio territorial dos catalães, mas também o espírito de luta e a excelência da bola parada ofensiva dos milaneses.

Ainda mal tinha começado o jogo e já o marcador funcionava, aos 30 segundos, na primeira jogada, graças a um vistoso toque de calcanhar do francês Marcus Thuram, jogador que vinha de um período de ausência, por lesão.

Barella e Dumfries estiveram na 'ofensiva relâmpago' dos 'nerazzurri', que colocava os catalães no papel de assumir a pressão ofensiva alta, no jogo.

O 'veneno' das bolas paradas do Inter rendeu o segundo da partida, aos 21 minutos. Di Marco 'caprichou' na cobrança do canto, Acerbi amorteceu e o neerlandês Denzel Dumfries executou um remate acrobático, para o seu primeiro golo da noite.

O 'Barça' não se rendeu, nada disso, continuou mais forte no controlo do jogo e acabou por reduzir, e relançar a partida, aos 24 minutos, com uma 'obra de arte' de Lamine Yamal.

O jovem jogador, que ainda nem 18 anos tem, entrou pela ala direita, desembaraçou-se de Thuram e de Mkhitaryan e executou um remate perfeito, muito colocado, para o melhor golo do jogo. Volvidos dois minutos, ainda teve engenho para enviar a bola ao poste.

A supremacia catalã nesta fase da partida deu mais frutos, com o 2-2 a chegar aos 38 minutos, através de Ferran Torres, com os talentos de Pedri e Raphinha no lance envolvente que antecedeu o remate.

Ao intervalo, o empate era lisonjeiro para o Inter, atendendo ao caudal ofensivo do 'Barça'.

Na segunda parte, as coisas pareciam piorar para o Inter, com a lesão do capitão Lautaro Martínez e a entrada do antigo jogador de Rio Ave e FC Porto Mehdi Taremi.

A tendência continuou a ser de um Inter a defender bem perto da sua linha de defesa e a só tentar manobra ofensiva em boas ocasiões.

Aos 63 minutos, o Inter ganhou um canto e conseguiu, no seguimento, chegar de novo à vantagem na partida. Já sem Di Marco em campo, foi Çalhanoglu a cobrar o castigo, com Dumfries a conseguir, de cabeça, o terceiro dos visitantes.

Não se fez esperar a resposta catalã, apenas dois minutos para uma 'bomba' de Raphinha, a 20 metros, que embate na trave, ressalta nas costas de Yann Sommer e acaba por entrar, com o golo a ser atribuído ao guarda-redes suíço, na própria baliza.

A vitória do Inter chegou a estar muito perto de acontecer, com um vistoso golo de Mkhitaryan, servido por Dumfries, a não passar no 'crivo' do videoárbitro (VAR), que detetou fora de jogo 'milimétrico'.

O jogo continuou muito vivo até ao final, e aos 87 Lamine Yamal voltou a quase assegurar a vitória dos locais, com novo remate aos 'ferros'.

Com mais de 70% de posse de bola, e 9-3 nos remates centrados, fica evidente o domínio territorial do 'Barça' - mas também a clamorosa eficácia do Inter, que leva a eliminatória totalmente em aberto para San Siro, na terça-feira.

No dia seguinte, decide-se o outro finalista, na capital francesa, com a visita do Arsenal ao Paris Saint-Germain, vencedor, por 1-0, da deslocação a Londres.

A final da edição 2024/25 da 'Champions' está marcada para 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.