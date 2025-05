O triplo da precipitação normal no Porto Santo e oito dias muito chuvosos no Areeiro

No mês de Abril de 2025, a temperatura média mais elevada foi registada no Funchal/Observatório, com 18,5 °C, enquanto o Funchal/Observatório com +2,0 °C, registou a maior anomalia na temperatura do ar.

Relativamente à precipitação, o Santo da Serra foi a estação com mais dias de chuva (24 dias), mas foi no Pico do Areeiro o maior número de dias muito chuvosos (8).

No mês de Abril de 2025, a temperatura média mais elevada (18,5 °C) foi registada na estação Funchal/Observatório e a temperatura média mais baixa foi registada no Pico do Areeiro (7,2 °C).

Comparativamente às normais climatológicas de Abril, todas as estações para as quais foi possível disponibilizar esta informação (6 estações: Funchal/Observatório, Santa Cruz/Aeroporto, Chão do Areeiro, Ponta do Sol/Lugar de Baixo, Santana e Porto Santo/Aeroporto) apresentaram valores superiores, destacando-se o Funchal/Observatório com +2,0 °C de desvio face à normal desta estação.

No que respeita às temperaturas máxima e mínima absolutas registadas no mês de Abril, os extremos foram registados nas estações do Porto Moniz (25,1 °C no dia 1) e do Pico do Areeiro (-2,0 °C no dia 2).

Precipitação abaixo do normal apenas no Santo da Serra

Em Abril de 2025, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Chão do Areeiro (263,0 mm), tendo sido no dia 3, que se observou o maior valor diário nesta estação (86,3 mm). Contrariamente, o valor mensal mais baixo foi registado no Porto Santo (73,0 mm).

Em comparação com a normal climatológica 1961-1990 do mês de Abril, destaca-se a estação do Porto Santo/Aeroporto, ao acumular mais do triplo da chuva normal para o mês de Abril. A anomalia positiva de 48,9 mm correspondeu a 303%. Na ilha da Madeira a maior anomalia positiva, 61,5 mm, verificou-se na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, quantidade equivalente a 274%. Apenas a estação do Santo da Serra, com 88% da chuva considerada regular em Abril, apresentou valores negativos (-16,5 mm) em relação à normal.

Nas restantes estações meteorológicas de referência o total de precipitação acumulada nos 30 dias do mês de Abril correspondeu: Funchal/Observatório (58,7 mm/151%); Santa Cruz/Aeroporto (73,7 mm/135%); Chão do Areeiro (263,0 mm/124%); Santana (110,2 mm/107%).

Analisando os dias com precipitação (dias com chuva, chuvosos e muito chuvosos), conclui-se que o máximo de dias com chuva (dias com 0,1 mm de precipitação ou mais) foi registado na estação do Santo da Serra (24 dias). O máximo de dias com chuva (dias com 0,1 a 0,9 mm) verificou-se em Santa Cruz/Aeroporto, Caniçal/Ponta de São Lourenço e no Porto Moniz (8 dias). O máximo de dias chuvosos (dias com 1,0 mm de precipitação até 9,9 mm) foi registado na estação do Santo da Serra (13 dias). A estação do Pico do Areeiro foi a que registou mais dias (8) muito chuvosos (dias com 10 mm de precipitação ou mais). Todas as estações activas (17) da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera no arquipélago da Madeira registaram dias muito chuvosos no mês passado. A seguir ao Pico tal verificou-se no Chão do Areeiro (7 dias), e nos Prazeres e em Santana (ambas com 6 dias).

Chão do Areeiro de extremos na ‘humidade do ar’

Em Abril de 2025, os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 20% no Chão do Areeiro, e os 100% nos Prazeres, Pico do Areeiro, Chão do Areeiro e no Pico Alto. O valor mínimo diário da humidade relativa do ar (11%) foi registado na estação do Chão do Areeiro, no dia 27, enquanto o valor máximo (100%) foi atingido em 9 estações – Cancela/SRPC, Prazeres, Pico do Areeiro, Chão do Areeiro, Pico Alto, Monte, Caniçal/Ponta de São Lourenço, Santana e Selvagem Grande, em diferentes dias do mês.

Vento soprou até 91 km/h no Caniçal

Em Abril de 2025, entre as estações com anemómetro (12), foi na estação do Chão do Areeiro que se registou a maior intensidade média do vento (43,6 km/h, no dia 7), por outro lado, foi na estação do Funchal/Lido que se registou a média mais baixa (0,0 km/h, durante 11 dias). A maior rajada do vento foi registada no dia 1 no Caniçal/Ponta de São Lourenço (91 km/h).

Temperatura da água do mar ‘a subir’

Em Abril, a temperatura média da água do mar medida no Molhe da Pontinha (Funchal) rondou os 18,8 °C (+1,0 °C que o valor da normal para este mês). A média mais alta foi registada no final do mês (19,6 °C) e a mais baixa (18,0 °C) no início de Abril.

Esta síntese dos principais dados meteorológicos do mês de Abril de 2025 foi feita com base nos registos preliminares da Delegação do IPMA na Região Autónoma da Madeira.