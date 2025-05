Congestionamento 'normal' de 3 km

Bom dia. Numa manhã de sol e bom tempo, a circulação rodoviária faz-se com tranquilidade e com o já habitual trânsito congestionamento por tráfego intenso na Via Rápida.

São cerca de 3 km de extensão na zona a partir da Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava, que em dias normais é o habitual volume de tráfego que torna o congestionamento inevitável.

Nas restantes estradas também tudo normal, sem incidentes. Atenção à perda de visibilidade por causa do encadeamento do Sol, a levantar no horizonte, o que obriga a muitas cautelas nas manobras e na velocidade.