Micaela Freitas promete melhorias nas infra-estruturas de Saúde no Porto Santo

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil admitiu, hoje, que há sempre lacunas e possibilidade de melhorar as coisas, indicando que a visita ao Centro de Saúde do Porto Santo deu a conhecer algumas situações que serão resolvidas, por forma a “melhorar o serviço que é prestado ao cidadão”.

Micaela Freitas explicou, em declarações ao DIÁRIO e TSF, que está no Porto Santo para conhecer as pessoas, as infra-estruturas e as condições de trabalho.

“Só vendo, sentindo e falando com as pessoas é que podemos ver a realidade tal como ela é”, assumiu a secretária regional.

A nova Unidade de Saúde local, que se encontra em fase de construção, é encarada pela governante como “uma mais-valia, não obstante já termos muitos serviços que são prestados aqui [no Porto Santo], nomeadamente mais 20 consultas de especialidade”.