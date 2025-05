Abate de palmeiras junto ao cais do Porto Santo motiva críticas

Várias palmeiras com doença continuam a ser abatidas na ilha do Porto Santo. A medida, que já tinha sido anunciada pela Câmara Municipal do Porto Santo e noticiada pelo DIÁRIO em Fevereiro, não deixou de gerar surpresa em alguns populares, essencialmente quando se depararam com o acesso ao cais ‘despido’, sem as palmeiras que estavam ali há anos.

Há quem se queixe de que “estão a destruir a paisagem” e de que “o Porto Santo está a ficar mais pobre”.

No início do ano a autarquia local informou que iria dar início ao abate de mais de uma centena de palmeiras como forma de evitar a propagação do escravelho e o perigo que algumas destas árvores já apresentam para a população.