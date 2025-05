Startup madeirense FootAR ganha prémio de 'Melhor Aplicação' em evento na China

A startup madeirense FootAR, que faz parte do consórcio português eGames Lab, conquistou o prémio de 'Melhor Aplicação' na VRAR World Expo 2025, um evento que decorreu em Xangai, na China. Trata-se do mais prestigiado evento asiático dedicado à Realidade Aumentada e Realidade Virtual, que se realizou nos últimos dias.

David Olim, CEO da FootAR, com sede no Funchal, recebeu o prémio. Esta startup tem vindo a consolidar-se como uma referência global no desenvolvimento de soluções imersivas em AR/VR aplicadas ao desporto, em especial enfoque no futebol. "A empresa foi recentemente destacada como uma das start-ups mais promissoras de Portugal, de acordo com o Scaleup Portugal Report 2024, elaborado pela BGI e EIT Digital, entre outros reconhecimentos nacionais e internacionais", aponta nota à imprensa.

Para o CEO, este prémio "representa um reconhecimento do esforço e dedicação incansáveis da nossa fantástica equipa, e é também uma prova de que Portugal continua a 'dar novos mundos ao mundo', também nas áreas da tecnologia e inovação".

A VRAR Expo China 2025, organizada pela VRAR World, teve lugar no Shanghai Convention Center e reuniu colossos do sector, incluindo Sony, HTC, Rokid, ZTE, Baidu, BMW, entre outros. O evento integrou não apenas uma gala de premiação, como também painéis especializados e uma vasta zona expositiva, onde foram apresentadas e testadas as mais avançadas tecnologias imersivas do mundo, num mercado onde este país se destaca.

Quanto à FootAR é uma empresa de vanguarda no desenvolvimento de plataformas de realidade aumentada, que permite aos adeptos acompanhar jogos em tempo real com dados estatísticos e interativos, criando uma conexão inédita entre o evento e os fãs.A plataforma está disponível em plataformas como Android, iOS, Web, Meta Quest e Apple Vision Pro.