Trump anuncia "grandes progressos" nas negociações entre China e EUA

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, congratulou-se no sábado com os "grandes progressos" das negociações com a China, em Genebra, sobre as tarifas.

"Muito boa reunião hoje [sábado] com a China na Suíça. Muitas coisas foram discutidas, muitas coisas foram aprovadas. Foi negociado um 'reset' total, de uma forma amigável mas construtiva. Para o bem da China e dos Estados Unidos, queremos que a China se abra às empresas norte-americanas. Foram feitos grandes progressos", escreveu na rede social Truth Social, da qual é proprietário.

As conversações entre as delegações dos Estados Unidos e da China sobre as tarifas que ameaçam abalar a economia global vão ser hoje retomadas em Genebra, após a reunião entre representantes dos EUA e da China, disse um responsável à agência Associated Press.

Como sinal da importância do que está em jogo, os dois países enviaram a Genebra, este fim de semana, representantes de alto nível para as conversações: o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante para o Comércio, Jamieson Greer, dos Estados Unidos, e o vice-primeiro-ministro, He Lifeng, da parte chinesa.

"O contacto estabelecido na Suíça é um passo importante para promover a resolução do diferendo", escreveu a agência de notícias Xinhua antes da reunião.

No mês passado, Donald Trump, aumentou os direitos aduaneiros dos Estados Unidos sobre a China para um total de 145%, e a China retaliou, com uma taxa de 125% sobre as importações norte-americanas.

Tarifas tão elevadas equivalem essencialmente ao boicote dos produtos um do outro, perturbando trocas que, no ano passado, ultrapassaram os 660 mil milhões de dólares (586 mil milhões de euros).

Na sexta-feira, ainda antes do início das negociações, Trump sugeriu que Washington poderia reduzir as tarifas impostas a Pequim, afirmando, numa publicação na rede social Truth Social: "Tarifas de 80% parecem-me bem! É com o Scott [Bessent]".