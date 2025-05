Mau tempo cancela evento da Festa da Flor no Anadia Shopping

"Devido às condições meteorológicas adversas", foi cancelada a actuação do grupo Fitness Team, no âmbito das comemorações da Festa da Flor, no centro comercial Anadia, no Funchal.

A iniciativa estava agendada paras as 12 horas deste sábado 10 de Maio.

De acordo com a organização, a nova data será divulgada assim que possível.

Anadia Shopping marca presença na Festa da Flor O Anadia Shopping associou-se às comemorações da Festa da Flor da Madeira, uma das mais emblemáticas celebrações da Região, oferecendo uma flor a cada pessoa, num gesto simbólico desta época, marcando a sua presença.

O mau tempo que se faz sentir no arquipélago da Madeira, já causou pelo menos 19 ocorrências, entre inundações e derrocadas, até às 7 horas de hoje.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a costa Norte, a costa Sul, o Porto Santo e as zonas montanhosas estão sob aviso amarelo até às 21 horas.