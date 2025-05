PJ investigou 260 casos suspeitos de abusos de menores em três anos na Madeira

Entre 2022 e o início do corrente ano, foram abertos 260 inquéritos por crimes sexuais contra menores na Madeira, sendo que 64% dos inquéritos resultaram de queixas. O coordenador da Polícia Judiciária na Madeira, José Matos, alerta para a prevalência dos crimes sexuais no seio familiar e defende mais prevenção. Este é o tema que faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em grande destaque na primeira página diz respeito à “fascinante” Classic Auto Parade. A 7.ª edição do cortejo dos veículos clássicos integrado na Festa da Flor levou milhares à baixa do Funchal e é uma aposta ganha.

Fica-se a saber nesta edição que o Ministério Público deu parecer favorável ao embargo da obra de um edifício na Ribeira Brava. A Câmara Municipal considera que “cumpriu todos os requisitos formais, de facto e de direito”.

Referência ainda para a Startup madeirense ‘Footar’ que é candidata ao prémio de melhor ‘app’ do ano nos ‘VRAR World Awards’, na China, com uma aplicação de realidade imersiva.

Por fim, há a notícia do candidato apoiado pelo JPP no Porto Santo que admite ter sido “bandido”. O empresário Luís Bettencourt foi já condenado por 7 crimes de falsificação agravada.

