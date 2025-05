Rodrigues elogia trabalho da Startup Madeira no apoio ao empreendedorismo

O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues enalteceu, na tarde desta quarta-feira, o trabalho desenvolvido pela Startup Madeira de “apoio ao empreendedorismo e às novas oportunidades de negócio”. As declarações aconteceram no final da visita a esta incubadora de empresas, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, que tem por missão “a incubação de empresas, a realização de programas de ideação e de aceleração e o apoio contínuo aos empreendedores regionais”, e que conta com o contributo de 11 colaboradores.

Grande parte das empresas nascidas com a ajuda desta incubadora têm crescido na Região, mas também no país e no estrangeiro, o que demonstra a “necessidade e a riqueza desta instituição, e a necessidade de continuar a apoiar a Startup Madeira, como o grande motor do empreendedorismo na Região”, vincou o governante.

Rodrigues destacou, ainda, os projectos realizados por esta instituição junto das escolas madeirenses, da Universidade da Madeira e da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, em prol do empreendedorismo e que tem ajudado “a que se vença os constrangimentos da insularidade e da ultraperiferia”.

“Pela primeira vez, na nossa história de 600 anos, a revolução digital e a revolução tecnológica abrem-nos uma oportunidade de vencer a insularidade e a ultraperiferia através da digitalização e das novas tecnologias, e o empreendedorismo tem aqui um papel decisivo”, disse o governante.

Garantiu, ainda, que aos colaboradores da Startup Madeira o apoio do Governo Regional ao trabalho que está a ser desenvolvido.

A incubadora madeirense apoia “vários tipos de projetos de ideação, de aceleração e de inovação”. Carlos Lopes, presidente executivo da Startup Madeira, destacou os programas “RS4e, que já envolveu cerca de 30 mil alunos de vários níveis de ensino, as oficinas do empreendedor, o startNOW, e os programas internacionais na área do turismo, do gaming e da área da saúde”, como exemplos de sucesso que vêm sendo desenvolvidos desde 1997.

Na próxima sexta-feira, pelas 15h00, a Startup Madeira irá realizar uma sessão temática com a participação especial de Prithwiraj (Raj) Choudhury, membro das Universidades de Wharton e da Harvard Business School, e que há mais de uma década estuda a evolução da geografia do trabalho. É mundialmente reconhecido como um especialista sobre o tema Futuro do Trabalho ("Future of Work").

A participação neste evento é gratuita, mas sujeita a inscrição em www.startupmadeira.eu. Uma oportunidade para quem deseja compreender o presente e o futuro do trabalho, acompanhar as tendências e oportunidades, com um dos maiores especialistas mundiais da atualidade — diretamente da Harvard para a Madeira.