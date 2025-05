eGames Lab presente na VRAR Expo China e na Nordic Game Conference

O consórcio eGames Lab estará presente, nos dias 15 e 16 de Maio, na VRAR Expo China 2025, em Xangai, um dos principais eventos internacionais dedicados às tecnologias imersivas, como Realidade Virtual (VR), Realidad\e Aumentada (AR), Realidade Mista (MR), Inteligência Artificial (AI) e 5G e na Nordic Game Conference 2025, um dos principais eventos da indústria de videojogos da Europa, que decorrerá de 20 a 23 de Maio, e que reunirá milhares de profissionais do sector dos videojogos em Malmo, na Suécia.

Em Xangai eGames Lab estará presente na FootAR. Esta é uma plataforma de realidade aumentada gamificada - desenvolvida pela empresa FootAR - que permite aos utilizadores interagir através de jogos de futebol ao vivo. Inclui visualizações 3D, estatísticas em tempo real, replays de jogadas, além de funcionalidades gamificadas como quizzes e desafios. A interação imersiva em tempo real, através de visualizações em realidade aumentada, oferece aos fãs uma experiência gamificada e altamente envolvente.

Já em Malmo estará presente com Chill da Infinity Games. Esta é uma aplicação de bem-estar que oferece vários mini-jogos relaxantes, dezenas de brinquedos interativos antis-stress, meditações personalizadas e uma biblioteca. Concebida para promover o relaxamento, a app adapta-se às preferências dos utilizadores, oferecendo uma experiência personalizada de alívio de stress e melhoria do sono.

A abordagem holística de bem-estar mental e relaxamento que combina brinquedos interativos, sons calmantes e minijogos num único local.

O eGames Lab é um projecto financiado pelo financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nas Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, O consórcio é composto por 22 entidades: Wowsystems, Fapptory, Yacooba, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Cookies Compliance, NOS, Dream Expctation, IST-ID, Município do Funchal, Startup Madeira, ACIF, APCA, AFTM, PACT, AJEM, que pretende estabelecer em Portugal um cluster para a indústria criativa dos videojogos, desenvolvendo uma indústria de videojogos com capacidade de exportação global, diversificando e especializando a oferta económica, criando emprego e alianças estratégicas com potências académicas e tecnológicas globais, como a Universidade Carnegie-Mellon e a Amazon Web Services GameTech. Esta colaboração estende-se a parcerias com titãs da indústria como a Sony PlayStation e o Alienware da Dell, reforçando significativamente a presença de Portugal e a proeza inovadora na arena internacional dos jogos.