'Família Madeirense' conquista prémio em festival de estátuas vivas na Sérvia

A estátua viva 'Família Madeirense', protagonizada pelo Teatro Bolo do Caco, participou no festival 'Statue Fest', que decorreu na Sérvia, conquistando um prémio. Cristiana Nunes e Xavier Miguel foram os responsáveis por dar vida a esta estátua.

Os madeirenses estiveram com a sua 'Família Madeirense' no centro da cidade de Loznica, na pitoresca vila de Tršić e nos jardins de Banja Koviljača. "Nestes locais pudemos espalhar sorrisos e "dar sopa" a milhares de sérvios que por lá passaram para assistir e interagir com uma dezena de estátuas vivas de várias partes do mundo, e com diversos outros artistas sérvios", refere em comunicado à imprensa.

Este é um trabalho que integrou, em 2023, o Festival Internacional Beeldig Lommel, na cidade de Lommel (Bélgica); em 2024 venceu o 2º prémio do VIII Encontro Internacional de Estátuas Vivas de Águeda, no Festival Agit’Águeda (Portugal); e em 2025 o 1º lugar no Statue Fest, em Loznica (Sérvia).