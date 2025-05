Evento internacional no Funchal aborda o combate à desinformação

A Universidade da Madeira, através do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades, promove entre hoje e amanhã, dias 14 e 15 de Maio, o colóquio ‘A Luta Regional e Local contra a de Desinformação na Era da Globalização e da Pós-Verdade’.

O evento internacional, que conta com a colaboração da Universidade de Vigo, decorre na Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, na cidade do Funchal.

Em debate estão os diversos tipos de desinformação, nas mais variadas áreas, desde na legislação, na política, nas redes sociais e nas organizações, com foco nas ferramentas e nos meios de combate ao problema.

A abertura do colóquio nesta quarta-feira contou com a intervenção do Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, do presidente da Faculdade de Artes e Humanidades, Joaquim Pinheiro, do director do curso de Comunicação, Cultura e Organização, Samuel Mateus, da coordenadora do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, Maria Helena Dias Rebelo, e de José Rúas, professor e investigador da Universidade de Vigo.

Foto Rui Silva / ASPRESS

A abrir os trabalhos que decorrem até amanhã esteve Marius Dragomir, director do centro de investigação de Media e Jornalismo e professor da Central European University, em Viena, para abordar a aplicação na Europa das leis europeias sobre liberdade dos meios de comunicação e dos serviços digitais.

Marius Dragomir, Foto Rui Silva / ASPRESS

Segue-se José Rúas da Universidade de Vigo, que vai trazer ao debate a desinformação político-eleitoral numa perspectiva crítica com proposta de acção. Depois, Eva Aladro Vico da Universidad Complutense de Madrid aborda as estratégias de desinformação no populismo de extrema-direita em Espanha e nos EUA.

O colóquio prossegue à tarde com José Ruas a falar sobre o impacto da desinformação a nível local e regional em Espanha, tendo em conta o Projecto FAKELocal. Segue-se Pedro Jerónimo do Projecto MediaTrust.Lab para abordar o jornalismo, o fact-checking e a desinformação em contexto local em Portugal.