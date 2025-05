Nelson Caires volta à cabine do Marginal no próximo sábado

No próximo sábado, 17 de Maio, o DJ e produtor madeirense Nelson Caires regressa ao Marginal Bar, no Funchal, para mais uma actuação inserida no evento 'Electric Generation'.

Conhecido pela sua energia contagiante em palco e por uma selecção musical que atravessa o Nu-Disco, Deep House, Minimal e Techno, Caires promete uma viagem sonora intensa e envolvente, fiel à sua identidade artística construída ao longo de duas décadas.

Nelson Caires, iniciou o seu percurso artístico no djing há 20 anos, sendo o ponto de partida desta viagem, cósmica e electrizante, o ano de 2003, altura em que começa a ser convidado para festas privadas e matinés.

Passados quase 20 anos depois, no ano 2024 continuou a ser presença assídua nos eventos nacionais e regionais de música electrónica, partilhando a cabine com artistas como Tobi Neumann (Coocon), Pandhora, Gabriel di Pasqua, Mirror People, Nicole Moudaber, Magdalena, Marcus Worgull (Innervisions) e Fran Deeper (SPA in disco).

Já no decorrer de 2025, em Fevereiro, passou pelo clube Plano B (Porto), esteve ainda no Alínea A e continua a ser presença assídua nos principais eventos e clubes de música electrónica regionais a convite de vários agentes culturais.

Recentemente, actuou no Carmo Rooftop, Duro e também no rooftop do hotel Mama Shelter, ambos em Lisboa.