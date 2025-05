O DJ AL sobe à cabine do Marginal esta sexta-feira, dia 9 de Maio. O artista natural de Lisboa e no activo desde 1990, acompanhou o nascimento e crescimento da cena clubbing portuguesa.

Como produtor, DJ AL é parte integrante dos projectos The Deal em Londres e Slight Delay em Lisboa. Com edições em editoras como: Rong (NYC), Record Pool (Usa), Eskimo(Bel), Vibrations (Uk), Outerzona (Por), Defender (Uk), Earth project (Uk), Sony/Rithmix (Fra) e Kaos (Por). Em 2021, com Slight delay fundou a Slight delay Unit-e live band, uma extensão do projecto em formato de banda ao vivo.