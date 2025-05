Euro volta a cair e fica nos 1,12 dólares

O euro voltou ontem a cair e ficou na barreira dos 1,12 dólares, no mesmo dia em que a Comissão Europeia propôs tarifas a produtos dos EUA de 95.000 milhões de euros.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1225 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1348 dólares.

O euro também baixou em comparação com a libra, mas avançou relativamente ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1297 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1224 e 1,1335 dólares.

A Comissão Europeia propôs hoje uma lista de bens industriais e agrícolas dos Estados Unidos, num valor de 95.000 milhões de euros, para taxar caso as negociações com Washington não resultem, preparando ainda um litígio na Organização Mundial do Comércio (OMC).

A estes bens acrescem possíveis restrições a determinadas exportações da UE para os Estados Unidos, no valor de 4.400 milhões de euros, incluindo sucata de aço e produtos químicos.

De momento decorrem negociações ao nível político e técnico entre Bruxelas e Washington, mas a UE já está a "preparar possíveis medidas de retaliação para proteger os seus consumidores e indústria, caso as negociações não tenham um desfecho satisfatório", indicou a Comissão Europeia.

Por isso, a UE está já a iniciar um litígio na OMC contra os Estados Unidos, submetendo formalmente um pedido de consulta pública, que decorre até 10 de junho.

O anúncio surge num momento de acentuadas tensões comerciais, depois dos anúncios de Donald Trump de imposição de taxas de 25% para o aço, o alumínio e os automóveis europeus e de 20% em tarifas recíprocas ao bloco comunitário, estas últimas, entretanto, suspensas por 90 dias.

Também ontem foi anunciado que os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA caíram para 228.000 na semana passada, apesar da crescente incerteza sobre o impacto das tarifas do Presidente Donald Trump na economia.

Os pedidos de subsídio de desemprego caíram em 13.000, para 228.000, na semana terminada em 03 de maio, anunciou hoje o Departamento do Trabalho (DOL) norte-americano.

Na quarta-feira, a Reserva Federal (Fed) manteve a taxa diretora pela terceira reunião consecutiva, após cortá-la três vezes consecutivas no final do ano passado.

O presidente da Fed, Jerome Powell, afirmou que os riscos de aumento do desemprego e da inflação aumentaram, uma combinação pouco comum que dificulta a dupla missão do banco central de controlar os preços e manter o desemprego baixo.

Divisas..............quinta-feira..............quarta-feira

Euro/dólar............1,1225...............1,1348

Euro/libra............0,84621..............0,85019

Euro/iene.............163,59...............162,74

Dólar/iene............145,77...............143,41