Hóquei Clube da Madeira congratula Júlia Caires na semifinal de prova internacional

O Hóquei Clube da Madeira congratulou esta quinta-feira, 8 de Maio, a atleta madeirense Júlia Caires por estar a representar o clube, o País e a Região na 2.ª semifinal da Artistic International Series 2025, em Itália, de 9 a 18 de Maio.

Em nota emitida, o clube destaca a "marca histórica e a valorização há muito esperada por muitos dos jovens que se iniciaram na actividade" na Região.

O Hóquei Clube da Madeira iniciou a sua actividade em 2013 com o intuito de promover a modalidade do Hóquei em Patins e Patinagem artística, "procurando que estas tivessem uma oportunidade para se desenvolver, num contexto em que se assistia a uma diminuição muito significativa no número de praticantes, correndo-se o risco de que se extinguissem na RAM".