VIII Concurso de Vinhos do Porto Santo no próximo sábado

No próximo dia 10 de Maio, pelas 16h30, na Praça do Município (em frente à Junta de Freguesia), decorrerá o VIII Concurso de Vinhos do Porto Santo.

Trata-se de um evento que visa promover, valorizar e dar visibilidade à produção vitivinícola local, incentivando os produtores da ilha a preservar e aperfeiçoar esta tradição.

O concurso tem vindo a afirmar-se como um momento de celebração dos sabores e saberes do Porto Santo, reunindo apreciadores, produtores, especialistas e a comunidade local num ambiente de partilha e convívio.

Durante o evento, o público terá a oportunidade de assistir à prova e avaliação dos vinhos a concurso, bem como de apreciar a animação com artistas locais e os sabores únicos que a nossa terra tem para oferecer.