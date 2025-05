Arrancou a animação alusiva à Festa da Flor na ‘Placa Central’

Arrancou hoje a animação na baixa citadina do Funchal alusiva à Festa da Flor. Até ao próximo dia 25 a Placa Central da Avenida Arriaga e o Largo da Restauração atraem as atenções de locais mas sobretudo visitantes. Ao colorido das flores com destaque para os tapetes e decorações florais, mistura-se a animação diversa junto ao Mercadinho da Flor e as actuações de grupos de folclore e concertos.

Alguns chuviscos não afastam os muito público, nomeadamente turistas, que aproveitam a tarde para passear na baixa funchalense.