Artesanato regional presente na Festa da Flor

Vários artesãos vão marcar presença na edição deste ano da Festa da Flor, dando a conhecer diferentes artes e ofícios regionais, nomeadamente o Bordado da Madeira, os berretes de orelhas e os binquedos em madeira.

Conforme nota da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) volta a promover o artesanato madeirense neste certame que traz à Madeira milhares de turistas.

O espaço privilegiado, na Placa Central da Avenida Arriaga, junto à Sé, servirá como montra com exposição, venda e oficinas. Paralelamente, a dinamização estender-se-á ao Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, na Rua dos Ferreiros, procurando promover algumas das artes identitárias da cultura regional.

Na Placa Central, esta acção de promoção decorrerá entre 1 e 25 de Maio, todos os dias, entre as 10 e as 19 horas. Já Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, na Rua dos Ferreiros, a acção decorrerá entre 5 a 25 de Maio, de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 16h30.

O Bordado da Madeira vai estar representado entre 1 e 13 de Maio, por quatro produtores autorizados (Gês Bordados, Bordal – Bordados da Madeira, Abreu & Araújo e Luís de Sousa - Casa do Turista), que vão dar a conhecer as suas colecções, que têm a flor como um elemento de destaque.

No primeiro dia, vão estar presentes três bordadeiras de casa, que vão interagir com o público, entre as 16h30 e as 19 horas. Haverá, também, um workshop, no dia 3 de Maio, às 10 horas, para mães e filhas, associando-se, desta feita, às celebrações do dia da Mãe. Para participar é necessária uma inscrição prévia através do email [email protected].

A partir de 14 de Maio, e até dia 25, outras vertentes do artesanato da Madeira ocupam aquele espaço. Numa sequência de turnos de três dias, haverá grupos de cinco artesãos a trabalharem ao vivo e a venderem os seus trabalhos.

Oficinas abertas em diferentes vertentes

No período da Festa da Flor, vão decorrer várias 'Ofincinas Abertas' em diferentes vertentes do artesanato madeirense, nomeadamente em Bordado da Madeira, barretes de orlehas e brinquedos em madeira. A participação nestas oficinas implica o pagamento de 15 euros, sendo os lugares limitados.

Nos dias 5, 7 e 9 de Maio, no stand do IVBAM, na Placa Central, decorrem as 'Oficinas Abertas' de Bordado Madeira, com a Firmina Abreu, bordadeira de casa. A participação inclui um kit completo para a formação de iniciação ao Bordado da Madeira. Estas Oficinas realizar-se-ão em dois turnos diários, das 10 às 13 horas e das 14 às 17 horas.

Também no stand do IVBAM, mas nos dias 14, 16, 20 e 22 de Maio, entre as 10 e as 13 horas, decorrem as 'Oficinas Abertas' de Barretes de Orelhas, com Luz Ornelas, técnica superior do IVBAM. E nos dias 17 e 24 de Maio, das 10 às 13 horas, as oficinas de Brinquedos em Madeira, destinadas a crianças.

No Espaço de Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, na Rua dos Ferreiros, n.º 152, nos dias 6, 7, 13, 15, 19, 21 e 23 de Maio, das 10 às 13 horas, decorrem oficinas de Barretes de Orelhas, com a Luz Ornelas.