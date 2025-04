Conheça as alterações temporárias à circulação rodoviária devido à Festa da Flor

A Câmara Municipal do Funchal tornou público esta terça-feira que, devido à realização de eventos que integram a Festa da Flor, serão realizadas as várias alterações temporárias à circulação rodoviária, agradecendo desde já "a compreensão dos senhores condutores para os transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local e no cumprimento das instruções da Polícia de Segurança Pública".

ALTERAÇÕES

I. DIA 03 DE MAIO (SÁBADO) – CORTEJO INFANTIL E MURO DA ESPERANÇA – 10H00

1. Das 08h30 às 14h00:

1.1. Fica interrompida a circulação rodoviária na Praça do Município, no arruamento que contorna a Praça do Município, Rua do Padre Gonçalves da Câmara, Rua dos Ferreiros a sul da Rua Escultor Francisco Franco, Rua do Castanheiro, Rua Marquês do Funchal, Avenida Arriaga (faixa norte), segmento entre a Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro e a Avenida Zarco, Rua de São Francisco a sul da Rua Ivens, Avenida Zarco e Rua Câmara Pestana;

1.2. A circulação na Rua Ivens será realizada no sentido inverso, em direção à Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro;

1.3. Ficam desativadas as praças de táxis da Avenida Arriaga, Rua dos Ferreiros, Praça do Município e Avenida Arriaga, junto ao Jardim Municipal;

2. Das 07h00 às 14h00, fica proibido o estacionamento nos arruamentos suprarreferidos e está autorizado o estacionamento de veículos de emergência afetos ao evento, na Rua dos Ferreiros junto à Igreja do Colégio e na Rua Padre Gonçalves da Câmara;

3. Como alternativa rodoviária, os condutores devem utilizar a Via 25 de Abril e a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE APOIO AO EVENTO

4.1. Das 13h00 do dia 03.05.2025 (sábado) às 06h00 do dia 05.05.2025 (segunda), fica interrompida a circulação rodoviária e proibido o estacionamento no sentido este-oeste da Avenida Dr. Sá Carneiro, exceto viaturas afetas ao evento;

4.2. Das 13h00 do dia 03.05.2025 às 06h00 do dia 05.05.2025, fica desativada a praça de táxis da via norte da Avenida Dr. Sá Carneiro;

4.3. Durante este período, o acesso ao Porto do Funchal deverá ser efetuado pela Rua Carvalho Araújo e Túnel de acesso ao Porto do Funchal (E.R. 116).

II. DIA 04 DE MAIO (DOMINGO) – CORTEJO ALEGÓRICO – 16H30

1. ALTERAÇÕES TEMPORÁRIAS À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

Das 13h00 às 22h00:

1.1. Fica interrompida a circulação rodoviária na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Avenida, Túnel e Rotunda Dr. Sá Carneiro, vias de trânsito sul da Avenida Arriaga exceto acesso aos parques de estacionamento do Marina Shopping e Galerias de São Lourenço, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro a sul da Avenida Arriaga, Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, Largo dos Varadouros, Rua 5 de Outubro a sul da Ponte do Bettencourt, Rua do Visconde de Anadia a sul da Ponte do Mercado, Praça da Autonomia, Rua dos Profetas, Rua Artur Sousa Pinga e Rua José da Silva Saca;

1.2. A circulação na Rua dos Tanoeiros será realizada no sentido inverso, em direção à Ponte do Bettencourt;

1.3. O acesso à Travessa da Malta será realizado pela Rua do Visconde de Anadia e a circulação será realizada no sentido inverso, em direção à Rua 31 de Janeiro;

1.4. Fica condicionada a circulação rodoviária no Túnel de ligação ao Porto do Funchal (E.R. 116), Largo António Nobre e na Rua Carvalho Araújo, à exceção do acesso a moradores, hotéis, Porto do Funchal e viaturas afetas ao evento.

2. TRANSPORTES PÚBLICOS

Das 13h00 às 22h00:

2.1. As carreiras da zona oeste circulam em direção à Avenida Luís de Camões ou Avenida do Infante, retomando as viagens de regresso na Avenida do Infante (antiga Escola Cristóvão Colombo) ou na Rua Dr. Brito Câmara (paragem Plaza Madeira). As carreiras da SIGA/Rodoeste podem optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Campo da Barca e vice-versa;

2.2. As carreiras da zona norte circulam na Rua 5 de Outubro e efetuam inversão de marcha ma Ponte Nau Sem Rumo ou na Ponte do Bettencourt e términus ao longo da Rua 31 de Janeiro, a norte da Ponte do Bettencourt;

2.3. As carreiras da zona este circulam na Rua do Visconde de Anadia e efetuam inversão de marcha na Ponte do Mercado seguindo em direção à Rua do Oudinot, Rua da Infância ou Rua do Hospital Velho, onde efetuam o início e fim de viagem. Quanto às carreiras da SIGA/CAM, podem optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Edifício 2000;

2.4. Os horários e percursos alternativos dos transportes públicos podem ser consultados em https://siga.madeira.gov.pt/.

3. TRANSPORTES TURÍSTICOS

As restrições à circulação rodoviária aplicam-se aos transportes turísticos, pelo que estão autorizados a:

3.1. Efetuar paragem para realizar as operações de entrada e saída de passageiros no Edifício 2000, na Rua 5 de Outubro junto ao Tribunal e na Rua da Ribeira de João Gomes a norte da Rua de João de Deus;

3.2. Efetuar estacionamento de longa duração no parque de estacionamento a sul das Piscinas da Penteada, no parque de estacionamento a oeste da Universidade da Madeira, na Rua 5 de Outubro a norte da Ponte de Pau e na Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira no parque a sul do Arquivo Municipal da CMF.

4. TÁXIS

4.1. Das 13h00 às 22h00, ficam desativadas as praças de táxis da Rua José da Silva Saca, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses;

4.2. Os táxis que saem da praça de táxis do Largo António Nobre, devem circular pela Rua Imperatriz D. Amélia;

4.3. Os táxis que saem do Largo dos Varadouros devem circular pela Rua dos Tanoeiros em direção à Ponte do Bettencourt;

4.4. Os táxis poderão utilizar a doca de autocarros na Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, na praça situada a sul do Marina Shopping (máximo 4 táxis) e na praça da Rua Cónego Jerónimo Dias Leite (máximo 7 táxis), não excedendo o número máximo de viaturas em cada, garantindo assim que a via de circulação não fica interrompida em caso de emergência.

5. ESTACIONAMENTO NA VIA PÚBLICA

5.1. Das 12h00 às 22h00, fica proibido o estacionamento nos arruamentos referidos nos pontos 1.1. ao 1.4 do subtítulo II, no parque reservado à Horários do Funchal, a sul da E.E.M. e na Rua José da Silva Saca, incluindo as docas das carreiras interurbanas e dos autocarros de Turismo;

5.2. Está autorizado o estacionamento de veículos de emergência afetos ao evento, na Avenida Dr. Sá Carneiro, Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, Avenida Zarco Sul e na paragem de transporte público com ID: 183, localizada na via de trânsito este da Praça da Autonomia.

6. PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Das 13h00 às 22h00:

6.1. Fica encerrado o parque de estacionamento CR7, localizado na Avenida Dr. Sá Carneiro;

6.2. Os parques do Marina Shopping e Galerias de São Lourenço podem ser acedidos através das vias de trânsito sul da Avenida Arriaga, com saída pela Rua Cónego Jerónimo Dias Leite e Avenida Arriaga, respetivamente;

6.3. O parque Almirante Reis terá acesso a partir da Rua D. Carlos I e saída pela Rua Artur Sousa Pinga.

7. ALTERNATIVAS À CIRCULAÇÃO RODOVIÁRIA

Os condutores devem utilizar a Avenida do Infante em direção à Rua Dr. Brito Câmara, Via 25 de Abril, Rua 5 de Outubro em direção à Rua do Carmo, Rua do Brigadeiro Oudinot em direção ao Campo da Barca, Rua do Bom Jesus em direção à Rua 31 de Janeiro, Avenida Zarco e Avenida Arriaga (norte) em direção à Avenida do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara.

III. OUTRAS INFORMAÇÕES

· Os veículos de apoio ao evento podem circular nos dias e horários com restrições à circulação rodoviária, desde que devidamente identificados pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura;

· Relativamente à proibição de estacionamentos informamos que a permanência de viaturas não autorizadas nos locais, dias e horas suprarreferidos, ficarão sujeitas aos procedimentos legais (reboque);

· As interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais, serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública, sendo que estando verificadas as condições de segurança rodoviária e limpeza urbana, esta entidade irá proceder à reposição da circulação rodoviária;

· Para mais informações sobre alterações à circulação rodoviária consulte a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.