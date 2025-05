Castanheiro Boutique Hotel celebra a Festa da Flor no dia 2 de Maio

Com Maio chega a Primavera e, com ela, a Festa da Flor, um dos mais afamados eventos da Ilha da Madeira, que celebra a vitalidade da Natureza enquanto enche a ilha de cores, decorações e perfumes inesquecíveis. O Castanheiro Boutique Hotel não poderia deixar de assinalar esta celebração e, por isso, junta-se mais uma vez às festividades, proporcionando um desfile com jantar no dia 2 de Maio.

O programa tem início às 18h30 com uma sessão fotográfica no Pátio do Padeiro, decorado a rigor para realçar a exuberância floral que marca esta época. Segue-se, às 19h00, um desfile repleto de cor, alegria e elementos visuais inspirados na natureza, que irá surpreender os convidados e dar o mote para a noite.

Às 19h30, o Restaurante Tipografia abre portas para um jantar exclusivo, com um menu de quatro pratos especialmente concebido para esta ocasião pelo Chef Maurício Gonçalves. A proposta gastronómica começa com uma entrada de requeijão frito com nozes, compota de mamão e pimenta-rosa. Como prato de peixe, será servido espadarte grelhado e batata assada com caril. Segue-se o prato de carne: cachaço de porco preto com arroz selvagem e carqueja, assim como ervilhas em tomate — uma combinação que honra os sabores da terra. A sobremesa fecha esta experiência com um toque doce e fresco: cheesecake de mirtilos com hortelã.

Tudo isto será acompanhado por música ao vivo, num ambiente acolhedor, elegante e festivo — como só o Castanheiro sabe proporcionar.

Não deixe passar esta ocasião especial para viver a Festa da Flor com um toque de sofisticação e autenticidade. Reserve o seu lugar e venha celebrar connosco a beleza da primavera madeirense.

