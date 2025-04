CMF reforça meios para limpeza e recolha de resíduos devido à Festa da Flor 2025

Nestas próximas semanas, a limpeza urbana do centro do Funchal será reforçada, de modo a garantir que todos os espaços de festejos estejam constantemente limpos todos os dias da semana, como revelou, hoje, a vereadora Nádia Coelho, à margem da visita que efetuou à Avenida Arriaga, onde se ultimam os preparativos para as festividades da Festa da Flor.

Para a Festa da Flor haverá reforço do número de contentores (118) que serão distribuídos pela zona centro da cidade com o objetivo de minimizar a deposição indevida de resíduos pelo chão, nomeadamente:

- Avenida Arriaga/Largo da Restauração, colocação de 38 contentores (11 embalões, 2 papelões, 2 vidrões e 23 contentores para resíduos indiferenciados);

- Avenida do Mar/Avenida Sá Carneiro, colocação de 80 contentores (34 embalões, 3 papelões, 3 vidrões e 40 contentores para resíduos indiferenciados);

Após o cortejo da Festa da Flor, haverá a habitual operação de limpeza, incluindo a varredura, desinfeção, recolha dos resíduos e recolha dos contentores.

Para além do troço onde decorrem o cortejo (Avenida Sá Carneiro e Avenida do Mar), também serão mantidos limpos todos os espaços do centro do Funchal, onde irão decorrer os restantes festejos, nomeadamente a Avenida Arriaga, a Praça da Restauração e a Praça do Município onde será montado o Muro da Esperança.

Deste modo, para a operação de limpeza foram convocados os seguintes meios:

Cortejo Alegórico (domingo, dia 4 de Maio)

Durante o dia está assegurada a limpeza constante da cidade com equipas de trabalhadores a circular entre a população para recolher resíduos abandonados (copos, garrafas, guardanapos, etc.) e as papeleiras mais cheias.

Para a limpeza após o cortejo, ou seja, entre as 15 e as 22 horas estarão de serviço cerca de 62 trabalhadores e cerca de 15 viaturas tais como auto-varredouras, mini-viaturas; viaturas de caixa aberta e viaturas de recolha de resíduos.

Finalmente, uma referência para o funcionamento dos sanitários públicos nesta época, que irão ter um horário adaptado, nomeadamente os sanitários públicos do Largo da Restauração que estarão abertos de domingo a quinta-feira das 8 à meia-noite e sextas-feiras e sábados das 8 horas à 1 hora da madrugada.