Sporting vence na Amadora e retoma liderança isolada

O Sporting venceu hoje em casa do Estrela da Amadora por 3-0, em jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite voltar à liderança isolada, mas com mais um jogo.

Num jogo em que até estava a sentir dificuldades para ultrapassar a defesa contrária, o Sporting, que somou o quarto triunfo consecutivo para o campeonato e estava a jogar com mais uma unidade desde os 34 minutos, depois da expulsão por segundo amarelo de Gustavo Montoia, chegou à vantagem apenas aos 52, numa grande penalidade convertida por Gyökeres.

Quenda, aos 81 minutos, e nova penalidade de Gyökeres, aos 89, o que lhe permite seguir destacado na frente dos melhores marcadores, agora com 30 golos, desfizeram as dúvidas quanto ao vencedor, perante um Estrela que só desmoronou quando sofreu o primeiro golo, somando o quarto jogo seguido sem vencer e segunda derrota consecutiva.

Com este triunfo, o campeão nacional lidera o campeonato, com 65 pontos, mais três e mais um jogo do que o segundo, o Benfica, enquanto a equipa da Reboleira segue no 16.º posto, em lugar de play-off de manutenção, com 23.