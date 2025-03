Sporting tenta retomar comando isolado da I Liga na visita ao Estrela da Amadora

O Sporting tenta hoje retomar provisoriamente a liderança isolada da I Liga de futebol, ao visitar o Estrela da Amadora, na 27.ª jornada, um dia depois de ser igualado pelo Benfica, que acertou calendário em Barcelos (3-0).

Inseridos numa sequência de três vitórias e 13 jogos sem perder na prova, os campeões nacionais deslocam-se à Reboleira para defrontarem a partir das 18:00 os 'tricolores', que seguem na 15.ª posição, derradeira de manutenção direta, com os mesmos 23 pontos do Gil Vicente, 14.º, e do AVS, 16.º e antepenúltimo, de acesso ao play-off de permanência.

O Sporting entra para as derradeiras oito partidas no topo, com os mesmos 62 pontos do Benfica, que bateu fora o conjunto de Barcelos na sexta-feira, num jogo em atraso da 24.ª jornada, e encerrará a 27.ª ronda na quarta-feira, ao receber o Farense, 17.º e penúltimo.

Igualado com o FC Porto no lugar mais baixo do pódio, ambos com 53 pontos, o Sporting de Braga enfrenta em casa o Arouca, 13.º, com 29, pelas 20:30, tendo em vista o terceiro triunfo consecutivo, na véspera do duelo 'azul e branco' face ao Estoril Praia na Amoreira.

A 27.ª jornada, primeira depois da última paragem da época para as seleções nacionais, arranca às 15:30, quando o Casa Pia receber o Rio Ave em Rio Maior, sob arbitragem de Catarina Campos, de 39 anos, que será a primeira mulher a arbitrar um embate da I Liga.

Programa da 27.ª jornada:

- Sábado, 29 mar:

Casa Pia - Rio Ave, 15:30

Estrela da Amadora - Sporting, 18:00

Sporting de Braga - Arouca, 20:30

- Domingo, 30 mar:

Famalicão - AVS, 15:30

Santa Clara - Nacional, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Estoril Praia - FC Porto, 18:00

Moreirense - Vitória de Guimarães, 20:30

- Terça-feira, 01 abr:

Boavista - Gil Vicente, 20:15

- Quarta-feira, 02 abr:

Benfica - Farense, 20:15