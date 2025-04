Trabalhador morre subitamente em Santa Cruz

Um homem faleceu, esta tarde, na sequência de uma doença súbita ocorrida enquanto se encontrava a trabalhar no Sítio das Levadas, no concelho de Santa Cruz.

A vítima terá entrado em paragem cardiorrespiratória, o que levou ao accionamento dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). As equipas realizaram manobras de reanimação no local, mas, apesar de todos os esforços, não foi possível reverter a situação, sendo o óbito declarado no local.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve no local e tomou conta da ocorrência.