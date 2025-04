Dia volta a amanhecer “caótico” no Pico do Areeiro

Foi um amanhecer difícil aquele que muitos turistas e profissionais do turismo experienciaram hoje no Pico do Areeiro. O que deveria ter sido um início de dia de contemplação e comunhão com a natureza depressa se tornou num “caos”.

Em causa está a muita afluência que, antes mesmo de o sol nascer, tomou conta da única estrada de acesso ao topo daquele ponto turístico, repartido entre os concelhos do Funchal e de Santana.

O estacionamento irregular, nas bermas da estrada, em ambos os lados da via, mesmo em cima de curvas ou entroncamentos, dificultou bastante a circulação automóvel na zona mais alta do Pico do Areeiro. Houve mesmo várias viaturas, nomeadamente alguns autocarros e carrinhas de turismo, que ficaram "presas", devido ao estacionamento irregular.

“Caótico” foi dos adjectivos mais usados, tanto por quem nos visita, como quem, quase todos os dias, tem de lidar com situações semelhantes, nos diferentes pontos turísticos da Região.

Ver Galeria Foto DR

Um dos profissionais deu conta, ao DIÁRIO, de que os seus clientes estavam bastante desagradados com este cenário, “lamentando que a Madeira se tenha tornado num destino a evitar”, conforme foi apontado por algumas dessas pessoas que o acampanhavam, que, já esta semana, teve de ficar mais de uma hora à espera para conseguir sair da Ponta de São Lourenço.

“Temos excesso de turismo e os nossos governantes não querem saber, nem tomam uma atitude”, notou o profissional, evidenciando que, quase todos os dias este é o cenário também no Ribeiro Frio ou no Cabo Girão, situações que têm sido, por vezes, noticiadas pelo DIÁRIO.

Para tentar contrariar esta situação, desde Agosto do ano passado que a empresa Horários do Funchal disponibiliza um serviço de transporte público de passageiros entre o Funchal e o Pico do Areeiro, mas, garante quem com frequência tem de se deslocar àquele ponto turístico em trabalho, que a mesma não tem servido para minorar o problema. "São cada vez mais e mais os carros de rent-a-car", aponta outro profissional do turismo, dando conta de que o parque de estacionamento criado um pouco acima do Poço da Neve já estava praticamente cheio pelas 7 horas da manhã.

Têm sido frequentes, também, as posições assumidas por vários membros do Governo Regional, com poder de decisão nas áreas do Turismo e do Ambiente, que constrariam um possível cenário de excesso de turismo, mas o certo é que situações como as vividas esta manhã no Pico do Areeiro repetem-se com bastante frequência.

Eduardo Jesus, que passará a assumir a pasta do Ambiente no próximo Executivo de Miguel Albuquerque, juntando-o ao Turismo que mantém, tem sido um desses governantes. "A Madeira não tem turismo a mais, a Madeira não tem pressão turística, nós estamos a uma distância muito grande dos territórios que se encontram com esse fenómeno presente", dizia o secretário regional em Setembro do ano passado.

Na ocasião, apontou mesmo a 'fórmula' para chegar a essa conclusão: "É pegar nas dormidas e dividir pelos residentes, e pegar no fluxo turístico e dividir pelos quilómetros quadrados da Região", vincando que "o que se apura daqui e compara com os outros destinos turísticos, percebe-se que estamos a uma distância infindável".

Em Novembro último, Miguel Albuquerque já assumia haver um "problema de gestão", que conduzia a um cenário de "sobrecarga". Ainda assim, o presidente do Governo Regional não via nisso um 'mal maior'. "O problema seria se nós tivéssemos as rent-a-cars vazias e não tivessem clientes", apontava, na altura.