José Faria garante Estrela da Amadora unido e a tentar "dar a vida" na Madeira

O treinador José Faria assegurou hoje que o Estrela da Amadora conta com um plantel unido e a tentar "dar a vida" na visita ao Nacional, da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Não há jogos fáceis. A força tem de vir de dentro. Fizemos uma excelente semana de treinos e sinto o grupo unido. Independentemente de quem jogue, o espírito é muito bom, saudável e positivo. Há boa energia e estamos confiantes. Sabemos o momento que passamos e temos de dar uma boa resposta. Seja o Boavista ou até o Sporting, todos têm dificuldades. Compete-nos estar ao melhor nível e iremos tentar dar a vida", expressou José Faria, em conferência de imprensa de antevisão.

O treinador salientou o bom registo caseiro do Nacional e lembrou que as partidas nas ilhas "têm sempre algumas particularidades", contando com várias 'baixas' na defesa - Montóia, Ferro e Rúben Lima estão castigados, e Miguel Lopes lesionado.

"Confio plenamente em todos eles. Temos de ir com os que temos e os que temos dão-nos garantias. Chega de desculpas, treinámos bem e confio em todos. Sabem a resposta a dar. A equipa está motivada e temos feito muitas coisas bem", atirou.

Neste sentido, José Faria revelou a estreia em convocatórias do central brasileiro Otávio, de 19 anos, habitualmente nas equipas 'secundárias' do clube, além dos regressos, após lesão, do médio francês Amine e do extremo Tiago Mamede.

"Somos uma das equipas com a expectativa mais baixa de golos sofridos, ou seja, permitimos poucas oportunidades aos adversários. Defendemos bem, compactos e consistentes. Se os jogos acabassem aos 85 minutos, estávamos na metade de cima da tabela. Da mesma forma, temos de rematar mais e ser incisivos. Nós não temos tido consistência no 'onze', mas já chega deste discurso a soar a desculpa. Temos de chegar à Madeira personalizados e confiantes", frisou.

O Nacional "reforçou-se bem em janeiro e não perdeu jogadores-chave", entende José Faria, que considerou o adversário uma equipa que "vale pelo seu todo", com um treinador que "trabalha bem as suas equipas", o que traz consistência e rotina.

"Podem trabalhar outros aspetos que nós não conseguimos, por já terem as suas mecânicas consolidadas. Acreditam sempre até ao fim com vitórias conquistadas nos últimos minutos, dão sempre confiança. Se depender da motivação, vontade e querer, vai ser muito difícil alguma equipa igualar o que o Estrela tem. É o jogo do campeonato para o Nacional, porque um bom resultado deixa-os muito perto dos seus objetivos, mas, se ganharmos, também damos um bom passo", sentenciou.

O Estrela da Amadora, 15.º colocado, com 23 pontos, visita o Nacional, 11.º, com 29, no domingo, às 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, em encontro da 28.ª jornada da I Liga, com a arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.