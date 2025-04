Nacional joga primeira de sete 'finais' na recepção ao Estrela da Amadora

O treinador Tiago Margarido disse hoje que o Nacional vai jogar a primeira de sete 'finais' diante do Estrela da Amadora, em antevisão ao duelo de domingo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Jogamos em casa e estamos perante os nossos adeptos. É um jogo que nos pode distanciar de um rival direto, que, neste caso, é o Estrela da Amadora. Não podemos fugir a essa responsabilidade. Não é um jogo decisivo, mas é muito importante para nós", disse aos jornalistas, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

O conjunto orientado por José Faria não conta com Rúben Lima e Montóia, expulsos diante do Sporting, assim como Ferro e Alan Ruiz, por acumulação de amarelos, mas nem por isso Margarido espera mais facilidades.

"Nós conhecemos muito bem a equipa do Estrela [da Amadora] e sabemos bem as soluções que eles têm. Apesar de terem essas quatro baixas, têm um plantel extenso, pois reforçaram-se bem no mercado de inverno", referiu o 'timoneiro' dos insulares.

O técnico, de 36 anos, garantiu também que a derrota do AVS frente ao Estoril (3-0), no encontro de abertura da ronda, e que permitiu ao Nacional manter distâncias para um adversário direto, "não entra naquilo que é a preparação" para o desafio com os amadorenses.

"Como já tive oportunidade de dizer em outras ocasiões, não olho para a tabela classificativa. Olho, sim, para os pontos que vamos conseguindo somar", notou.

Ainda com queixas físicas, Zé Vítor "está em dúvida para o jogo", enquanto José Gomes recuperou de lesão e vai integrar a convocatória, segundo Margarido.

Miguel Baeza e Ivanildo Fernandes são baixas confirmadas, devido a problemas físicos, assim como Djibril Soumaré, por motivos disciplinares, após ter sido expulso na última jornada.

O Nacional, 13.º classificado, com 29 pontos, tantos como o Arouca (12.º) e o Rio Ave (11.º), recebe no domingo o Estrela da Amadora, que ocupa o 15º lugar, com 23, em igualdade com o AVS (16.º), em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, às 15:30, no Estádio da Madeira.