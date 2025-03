Japão emite alerta de nível intermédio sobre risco de erupção vulcânica

As autoridades japonesas emitiram hoje um alerta de nível intermédio sobre a atividade de um vulcão situado na região insular de Kyushu (sudoeste), pedindo à população que se afaste do mesmo e avisando que "pode ocorrer uma erupção".

Não foi, porém, emitida qualquer ordem de desocupação aos habitantes que vivem perto do vulcão Shinmoedake (1.420 metros de altitude), que faz parte da cadeia montanhosa de Kirishima.

"Alerta vulcânico emitido para Kirishimayama (Shinmoedake), perto da cratera. Alerta vulcânico de nível 3: não se aproximar do vulcão. Pode ocorrer uma erupção", declarou a agência de gestão de catástrofes do Japão na rede social X.

"Siga as instruções das autoridades locais e afaste-se das zonas perigosas", acrescentou na mensagem.

O Japão tem muitos vulcões ativos e situa-se no "Anel de Fogo" do Pacífico, ao longo do qual se regista uma grande parte dos sismos e erupções vulcânicas do mundo.