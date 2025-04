Marítimo volta a desiludir em casa

O Marítimo empatou, 1-1, com o Leixões em jogo da 28.ª jornada da II Liga. José Bica (antigo jogador do Marítimo) marcou para o Leixões logo aos 12 minutos. Na segunda parte, aos 55 minutos, Francisco França empatou para o Marítimo. Este é mais um desolador resultado do Marítimo em casa. No presente campeonato, a equipa verde-rubra venceu apenas dois dos 14 jogos disputados no Estádio do Marítimo.

Com este resultado, o Marítimo mantém o 11.º lugar, agora com 34 pontos. Na próxima jornada, a formação verde-rubra joga fora com o Benfica B, encontro da 29.ª jornada que está marcado para domingo, 13 de Abril, às 14 horas.